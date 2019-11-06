Rus muhabir, Türk-Rus ortak kara devriyesini anlattı

Rusya ve Türkiye’nin ikinci ortak devriyesini değerlendiren Rus muhabir Remnev, Rus askeri polisin Türk askerlerini olası provokasyonlara karşı korumak için güvenlik konusuna ciddiyetle yaklaştığını belirtti.

Rus askeri polisi ile Türk ordusunun bugün Suriye’nin kuzeyindeki Kobani yakınında ikinci devriye faaliyetini gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Olay yerinde bulunan Rus Zvezda televizyonu muhabiri Pavel Remnev, her devriye öncesi güzergahın mayın uzmanları tarafından tarandığını, Rus ve Türk askerleri taşıyan konvoya havadan Orlan-10 insansız hava aracının destek verdiğini söyledi.

Zvezda televizyonundaki Otkrıtıy Efir (Açık Yayın) programına konuşan Remnev, “Rus askerleri, Türk mevkidaşlarını olası provokasyonlara karşı korumak için güvenlik konusunda tüm ciddiyetle yaklaştı. Konvoy, başını ve kuyruğunu Rus araçlar oluşturacak şekilde düzenlendi. Türk askerler ve teçhizatları konvoyun orta kısmında hareket ediyor” dedi.

Rus askeri polis ve Türk askerlerinin ortak devriyelerinin haftada iki kez yapılacağını dile getiren muhabir, Moskova ve Ankara’nın ortak çabalarının Suriye’nin kuzeyindeki duruma etki yaptığını belirterek, “Yerel sakinler evlerine dönüyor, tarım ve ticaret canlanıyor” dedi.