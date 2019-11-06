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02:27 06 Kasım 2019
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    İsrail'de seçimlerin galibi Gantz, hükümetin kurulamaması nedeniyle Netanyahu'yu suçladı

    © AFP 2019 / Gil Cohen-Magen
    Ortadoğu
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    İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Mavi-Beyaz lideri Benny Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Netanyahu'yu hedef aldı.

    Mavi-Beyaz ve Netanyahu'nun partisi Likud arasında birlik hükümeti kurulamaması nedeniyle İsrail Başbakanı'nı suçlayan Gantz, "Netanyahu, sağ partilerden oluşan bloktan vazgeçmiyor. Netanyahu birlik hükümetinin temel çizgilerini tartışmaya hazır değil" ifadelerini kullandı. 

    Gantz, rakibi Netanyahu'nun İsrail'i son bir yılda üçüncü kez erken seçime sürüklediğini ileri sürerek, "Ülkeyi yeni bir erken seçime götürmemek ve koalisyon hükümetini kurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" açıklamasında bulundu.

    İsrail'de koalisyon açmazı

    İsrail'de seçmenler bu yıl ikinci kez 17 Eylül'de yapılan erken seçimlerde sandık başına gitmişti.

    Mavi-Beyaz İttifakı, 120 sandalyeli Meclise 33 milletvekili göndererek seçimleri önde tamamlarken, Netanyahu'nun partisi Likud 32 milletvekiliyle ikinci olmuştu.

    İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku üçüncü gelerek 13 milletvekili çıkarmıştı.

    Netanyahu liderliğindeki Likud ve Meclise giren diğer üç sağ partinin (Şas, Yemina, Birleşik Tevrat) milletvekili sayısı 55'te kalmıştı.

    İsrail bayrağı
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
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    Mavi-Beyaz ve ona destek veren iki sol partinin (İşçi Partisi, Demokratik Birlik İttifakı) toplam sandalye sayısı ise 44 olmuştu.

    Seçimlerde 8 milletvekili çıkaran eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi koalisyon görüşmelerinde kilit rolde bulunuyor.

    Netanyahu hükümeti kuramadı görev Gantz'a verildi

    Hem sağ hem de sol blokun, koalisyonun güvenoyu alması için gerekli 61 milletvekiline ulaşamaması nedeniyle İsrail'de hükümet kurulamıyor.

    Cumhurbaşkanı Rivlin, 25 Eylül'de partisi ikinci olsa da diğer üç sağ partinin desteğini alan Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

    Yeterli çoğunluğu sağlayamayan Netanyahu, kendisine koalisyonu kurmak için tanınan sürenin dolmasına 2 gün kala 21 Ekim'de görevi Rivlin'e iade etti.

    Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, 23 Ekim'de koalisyonu kurma görevini Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a verdi.

    Gantz'ın 28 gün içinde hükümeti kurması, aksi takdirde görevi iade etmesi gerekiyor.

    İsrail basınında Netanyahu ve ona destek veren 3 sağ partinin koalisyon görüşmelerine tek blok halinde katılma kararı ile kimin ilk önce Başbakan olacağı konusunda Mavi-Beyaz ve Likud'un görüş ayrılığına düştüğü, bu nedenle söz konusu iki partinin birlik hükümetini kuramadıkları yorumları yapılıyor.

    Etiketler:
    Mavi-Beyaz İttifakı, Koalisyon, Hükümet, Likud, Benny Gantz, Benyamin Netanyahu, İsrail
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