İsrail: Suriye’deki Kürtlere her türlü destek sağlamaya hazırız

Jerusalem Post’un haberine göre İsrail parlamentosunda konuşan Hotovely, “İsrail, diplomatik ve insani konularda çok sayıda yardım talebi aldı. Kürtlere farklı kanallar üzerinden yardım sağlıyoruz” dedi.
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Kürtlere insani yardım ulaştırmak için farklı sivil toplum örgütlerine yardım ettiklerini söyleyen Hotovely, “Kürtlere her türlü destek sağlamaya hazırız” dedi.
Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu kınayarak, “İsrail, kahraman Kürt halkına insani yardımı artırmaya hazır” demişti.
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