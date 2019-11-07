Tahran, 'nükleer anlaşmadan uzaklaşma' kararında dördüncü aşamaya geçiyor

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını artırmasına yanıt olarak İran, nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) 'aşama aşama uzaklaşma' kararında dördüncü aşamaya geçmeye yönelik hazırlıkların başladığını açıkladı.

Tasnim haber ajansının aktardığına göre IAEK Sözcüsü Behruz Kemalvendi, yaptığı açıklamada, Fordow nükleer tesisine yeni materyallerin gönderildiğini ve tesiste uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlere gaz enjekte etmeye başlanılacağını belirtti.

Kemalvendi, nükleer maddelerin Fordow tesisine gönderilmesi konusunda IAEK'nin bilgilendirildiğini vurgulayarak, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun - şu an 500 kilogram civarında - en kısa sürede günlük olarak yaklaşık 6 kilogram artacağını dile getirdi.

IAEK'den yapılan açıklamada ise "Her şeyin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nezaretinde gerçekleştirildiğini söylemek gerekir" ifadeleri kullanıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen aylarda nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini 'bir kenara bıraktıklarını' ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarını açıklamıştı.