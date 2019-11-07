Yemen'deki ateşkes bölgesi Hudeyde'de şiddetli çatışma: 22 ölü

Yemen'de, Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, yaptığı açıklamada, Hudeyde'de dün Suudi Arabistan destekli Mansur Hadi hükümetine bağlı güçlerle Husi militanlar arasında 4 aydan bu yana 'en şiddetli' çatışmaların yaşandığını söyledi.

Debiş, çatışmalar sırasında Husilerden 19 kişinin öldüğünü, 34 kişinin yaralandığını, Hadi güçlerinden de 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını ifade etti.

Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki ordu mevzilerine ağır silahlar kullanarak saldırdığını, Hadi güçlerinin ise saldırıyı püskürttüğünü anlatan Debiş, yapılan ihlalin, Hudeyde'deki ateşkesi denetleyen BM gözlemci heyetine bildirildiğini kaydetti.

Husilerden ya da BM gözlemci heyetinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.