Esnaflar Kobani’ye dönmeye başlıyor

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, uzun süre Rojava Özerk Yönetimi’nin merkezlerinden biri olan Kobani’den, Rusya ile Türkiye liderleri arasındaki Soçi mutabakatının ardından Kürt güçleri ayrıldı.

Rus askeri polislerinin bir haftadan fazladır süren devriye görevleri sırasında kentin sokaklarındaki en büyük değişim, daha önce kapalı olan tezgahların yeniden açılması oldu. Her yerde tezgahlar görülüyor.

Bölge halkından Mufas İlyamen, daha önce su için Fırat’ın yakınlarında bir yere 30 kilometre uzaklığa gittiğini söyledi.

İlyamen, “Haftada yaklaşık dört kez gidiyordum. Rus dostlarımıza teşekkürler, artık güvenli bir yerdeyiz. Tezgahlar yeniden açılıyor. Burada kalıp bizimle yaşayın, sizi görmekten mutluyuz. Dilerim hep beraber barış ve dostluk içinde yaşarız. Toprağımız bol, herkese yer var” dedi.

Eskiden kendilerinden çok fazla vergi istendiğini söyleyen İlyamen, “Para vermek istemeyen de satış yaptığı yeri kaybediyordu” dedi.

İlyamen, “Para vermek istemeyen de satış yaptığı yeri kaybediyordu” dedi.

‘Yeniden müşterilerimin olmasından mutluyum’

Kent esnafından Mussal Maifini de ömrü boyu ticaretle uğraştığını belirterek, “Beni burada herkes tanır. Bir şey almak isteyen bana gelir. Yeniden müşterilerin olmasından mutluyum” dedi.

Rusya ile Türkiye, Kobani'de bir kez ortak devriye görevi gerçekleştirdi. Ancak Rus askeri polisleri daha önceden keşif yapılan güzergahlar üzerinden bölgede her gün devriye görevi yapıyor.