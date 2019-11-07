Suudi Arabistan Kralı Selman, CIA Başkanı Haspel ile görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel’i Riyad’da kabul etti.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, CIA Başkanı Haspel’le Riyad’da görüştü. Görüşmeye Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan bin Abdullah el Suud, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayef bin Abdulaziz ile ABD’nin Riyad Büyükelçisi John Abizaid de katıldı.

Haberde görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

#Riyadh: King Salman received Gina Haspel, Director of the U.S Central Intelligence Agency, to discuss the longstanding Saudi-US partnership, and review a number of regional and international developments. pic.twitter.com/WRXuIpW4RX — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) November 7, 2019

​

ABD'de, sosyal paylaşım platformu Twitter'ın iki eski çalışanı hakkında "Suudi Arabistan yönetimine para karşılığı istihbarat sağladıkları" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Washington Post gazetesindeki habere göre, San Francisco'daki Kuzey Bölge Mahkemesi'ne açılan davada, eski Twitter çalışanları Ahmed Ebuammu ve Ali ez-Zebara, 2015'te Twitter kullanıcılarının kişisel bilgilerini, Suudi yönetimine yakın isimlere para karşılığı aktarmakla suçlanmıştı.

Savcılık, dava dilekçesinde, ABD vatandaşı Ebuammu ve Suudi vatandaşı Zebara'nın, Ahmet el-Mutayri adlı üçüncü bir şahısla bağlantılı olarak faaliyet yürüttükleri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a ait MiSK Vakfının yöneticisi Bedir el-Asakir tarafından yönlendirildiklerini belirtmişti.