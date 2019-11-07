İran, tankerlerine yönelik saldırılar konusunda Uluslararası Denizcilik Örgütü'nü bilgilendirdi

Wall Street Journal'ın haberine göre Tahran yönetimi, 6 ay boyunca 3 tankerinin aynı bölgede (Kızıldeniz'de, Suudi Arabistan kıyılarında) saldırıya uğradığı konusunda IMO'yu bilgilendirdi.

Tahran, IMO'ya gönderdiği mektupta saldırıların 'bir ya da daha fazla devlet tarafından' düzenlendiğini öne sürerek, saldırıların bölgesel seyrüsefer güvenliğini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Mektupta, "Bu açıdan en büyük endişe, bu saldırıların kısa sürede ve benzer yerlerde organize ve yönlendirilmiş olması, Kızıldeniz'i gemilerin seyahatleri için güvenli olmayan bir güzergah haline getirdi" ifadeleri kullanıldı.

11 Ekim'de gerçekleşen 'Sabiti' petrol tankerine yönelik saldırının yanı sıra mektupta, IMO'ya mektubunda iki saldırıdan daha bahsedildi.

Mektupta geçen saldırılardan ikincisi 'HELM' isimli tankere yönelikti. Tanker 21 Ağustos'ta Kızıldeniz'de teknik bir arıza yaşadığını bildirilmiş, ancak başka bir ayrıntı verilmemiş ve olay, bir saldırı olarak nitelendirilmemişti.

Mektupta bahsi geçen bir diğer saldırı ise 'Happiness I' tankerine yönelik nisan ayında gerçekleştirilen saldırı oldu. Tanker, Suudi Arabistan'ın Cidde limanı yakınında, Kızıldeniz'den geçerken teknik sorunlar yaşadığını bildirmiş, ancak olayın 2 Mayıs'ta gerçekleştiği söylenmişti.

Tanker, daha sonra 20 Temmuz'da onarım için Cidde limanına çekilmişti.