İran'ın kuzeybatısında 5.6 büyüklüğünde deprem

İran'ın kuzeybatısında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından depremin merkez üssü, Tebriz'in yaklaşık 168 kilometre doğusu olarak açıklandı.

Sarsıntının büyüklüğü EMSC tarafından daha sonra 5.6'ya düşürülüdü; ilk bilgilerde İran'ın kuzeybatı bölgesinin daha güçlü depremden etkilendiği öne sürüldü.

EMSC'ye göre deprem, Tebriz kentinin yaklaşık 168 kilometre doğusunda ve 51 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yetkililer; ölen ve yaralananlara ya da maddi hasara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Sismik olarak aktif bir bölgede bulunan İran, sıklıkla yıkıcı depremlere maruz kalıyor.

Kasım 2018'de Irak sınırında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin neticesinde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.