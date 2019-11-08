Türkiye-Rusya üçüncü kara devriyesi başladı

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesi başladı.

Rusya ile 22 Ekim’de varılan mutabakat kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Fırat’ın doğusunda üçüncü kara devriyesi başladı.

Kamışlı’nın doğusunda yapılan üçüncü devriye Irak sınırına doğru Suriye’nin Derik (Malikiye) kentini de kapsayan 110 km’lik bir alanı kapsıyor. Devriye yaklaşık 10 km derinlikte yapılıyor.

Devriyenin yapılacağı bölgenin Rumeylan petrol bölgesi olduğu ve ABD askerlerinin bölgede üssünün olduğu öğrenildi.

Rus askeri araçların bölgeye gelmesi ile Türk askeri araçlar Suriye sınırından içeri girdi. Suriye sınırı boyunca bulunan duvarlardan beton bir blokun kaldırılması ile Türk askeri araçlar sınırın diğer tarafında geçti. Yapılan görüşmelerin ardından devriye başladı.

© Sputnik / Sertaç Kayar Sınırın Suriye tarafında Suriye bayrakları görülüyor.

Devriyenin yaklaşık 6 saat sürmesi bekleniyor.

Soçi mutabakatı kapsamında ilk kara devriyesi 1 Kasım’da Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt’un karşısında bulunan Suriye’nin Dırbesiye ile Rasulayn arasındaki bölgede, ikinci devriye de Ayn al Arap (Kobani) bölgesinde yapılmıştı.