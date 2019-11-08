MSB: Tel Abyad'da 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde yer alan Tel Abyad'da PKK/YPG'lilere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nce arama-tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda, PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) yanı sıra örgüte ait mühimmatlar da tespit edilerek imha ediliyor. Buna göre, Tel Abyad'da son olarak 32 adet Katyuşa mühimmatı, 18 adet 82 milimetrelik, 221 adet 106 milimetrelik ve 14 adet 120 milimetrelik havan mühimmatları olmak üzere toplam 285 mühimmat bulundu.

Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama- tarama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.https://t.co/ti4KZac8hE#MSB #TSK pic.twitter.com/q872DS9XKv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 8 ноября 2019 г.

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