Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, 'IŞİD'in sırlarını verdi'

AFP'ye konuşan bir Türk yetkili, Bağdadi'nin ilk eşinden IŞİD'in iç işleyişine dair çok miktarda istihbarat edindiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin İdlib vilayetinde IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yi öldürdüklerine dair açıklamasını AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok daha önce Suriye'de Bağdadi'nin hanımı, kız kardeşi, eniştesini yakaladıklarını duyurması takip ederken, Fransız haber ajansı AFP Ankara'nın bundan ne elde etmiş olabileceğini araştırdı.

Daha önce Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili Alman haber ajansı dpa, Bağdadi'nin ilk eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi’nin 2 Haziran 2018’de beraberindeki 10 IŞİD zanlısı ile birlikte Hatay’da yakalandığını haberleştirmişti.

AFP de adının açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkiliye dayanarak Ankara'nın Bağdadi'nin ilk eşinden IŞİD'in iç işleyişine dair geniş çaplı istihbarat edindiğini belirtti.

© AFP 2019 / HANDOUT Bağdadi’nin ilk eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi

Türk yetkili, Esma Feysi Muhammed el Kubeysi ile ilgili şunları söyledi:

"Gerçek kimliğini çabucak keşfettik. O noktada kendisi gönüllü olarak Bağdadi ve IŞİD hakkında epey istihbarat verdi. Zaten bildiğimiz pek çok şeyi bu sayede teyit etme imkanımız oldu. Aynı zamanda başka yerlerde bir dizi tutuklama yapmamızı sağlayan yeni istihbarat da elde ettik."

Ankara'dan yapılan açıklamalara göre Bağdadi’nin ilk eşi Esma haricinde Türkiye-Suriye sınırındaki Azez'de Bağdadi'nin kızı Leyla Cebir, 65 yaşındaki ablası Resmiye Avad, onun kocası, gelini ve 5 çocuğu da yakalanmıştı.

Resmiye Avad'ın da Ankara'ya istihbarat sağladığı belirtilmişti. Associated Press'e (AP) konuşan bir Türk kaynak, Bağdadi'nin ablasından istihbarat açısından 'altın madeni' diye söz etmişti.