BM, Suriye’nin kuzeyinde ölen sivil sayısını açıkladı

OHCHR Sözcüsü Rupert Colville, “Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusunda askeri operasyon başlattığı 9 Ekim’den bu yana, 5 Kasım itibariyle yaklaşık 92 sivilin ölümüne yol açan bir dizi olayı doğruladık” dedi.

Aralarından 49 kişinin, hava ve kara saldırıları ile keskin nişancı ateşi ve Kürt silahlı oluşumları ile Türkiye bağlantılı gruplar tarafından gerçekleştirilen infazlarla öldüğünü söyleyen Sözcü, aynı dönemde 31 sivilin de operasyon bölgesinde bırakılan el yapımı bomba ve mermiler yüzünden hayatını kaybettiğini aktardı.

Colville, Kürt silahlı oluşumların hareketi yüzünden 12 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, “Nüfusu yoğun bölgelerde el yapımı patlayıcı cihazların kullanılması sonucu siviller arasında ölüm ve yaralanma sayısındaki artıştan dolayı endişe duyuyoruz. Bu tür silahların rastgele kullanılması, uluslararası insani hukukun açık bir ihlali. Çatışmanın tüm taraflarına, sivilleri koruma sorumluluklarını ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları gerektiğini hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.