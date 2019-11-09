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02:09 09 Kasım 2019
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    İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett

    Netanyahu 11 aydır yürüttüğü Savunma Bakanlığı görevine aşırı sağcı Bennett'i atadı

    © REUTERS / Jim Hollander
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan eski Eğitim Bakanı Naftali Bennett'i Savunma Bakanlığı'na atadı. 

    Naftali Bennett ile Ayelet Şaked, Knesset'te basın toplantısı düzenledi.
    © REUTERS / Amir Cohen
    Netanyahu erken seçim öncesi bakanların 'kellesini aldı'
    Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ve Yeni Sağ Partisi lideri Bennett'in bu sabah bir araya geldiği belirtildi.  Görüşmede Netanyahu'nun Bennett'e Kasım 2018'den bu yana kendisinin yürüttüğü Savunma Bakanlığı görevini önerdiği ve Yeni Sağ Partisi liderinin de bu öneriyi kabul ettiği aktarıldı.

    Güvenlik Kabinesindeki oylamanın ardından Bennett'in Savunma Bakanlığı görevinin resmileşeceği kaydedildi.

    'Netanyahu, Bennett-Gantz yakınlaşmasını önlemeye çalışıyor' iddiası

    Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun bu adımla 120 sandalyeli Meclis'te 3 milletvekiline sahip Yeni Sağ'ın, hükümeti kurmakla görevlendirilen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a yakınlaşmasını önlemeyi amaçladığı yorumlarına yer verildi.

    İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken seçimlerin ardından Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kuramaması üzerine Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 23 Ekim'de hükümeti kurma görevini Gantz'a vermişti. 

    Naftali Bennett- Ayelet Shaked
    © REUTERS / Corinna Kern
    Erken seçime giden İsrail'de 'yeni sağ'
    Partisi seçimleri az farkla önde tamamlayan ve Meclis'e giren 2 sol partinin desteğini de alan Gantz, koalisyon hükümetini kurmak için sağ partilerin de 'evet' oyuna ihtiyaç duyuyor.

    Netanyahu'nun, sağ partileri yanında tutarak Gantz ile koalisyon hükümeti kurmalarını engellemeyi amaçladığı ifade ediliyor.

    Bennett, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Filistinli direniş gruplarına karşı sert askeri adımlar atılması ve işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini destekleyici görüşleriyle öne çıkıyor. 

    Netanyahu, daha önce Savunma Bakanlığı'nı Bennett'e vermemişti 

    Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Netanyahu hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde tutan Hamas ile ateşkese varması üzerine Kasım 2018'de görevinden istifa etmişti. 

    Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından Yahudi Evi Partisi lideri ve Eğitim Bakanı olan Naftali Bennnett, Liberman'dan boşalan Savunma Bakanlığı koltuğuna talip olmuş, isteği geri çevrilirse hükümetten ayrılma tehdidinde bulunmuştu. 

    Benyamin Netanyahu - Naftali Bennett
    © REUTERS / Baz Ratner
    İsrail'de 'erken seçim' çekişmesi
    İsrail Başbakanı, Bennett'in tehdidine rağmen Liberman'dan boşalan Savunma Bakanlığı'na kendisini atamış, Bennett ise koalisyonda kalmaya devam etmişti.  Bennett, bu yıl 9 Nisan'daki erken seçimlerden önce Yahudi Evi'nden ayrılarak Yeni Sağ Partisi'ni kurmuş ancak çiçeği burnundaki parti barajı aşamamıştı. Netanyahu, haziranda Bennett'i Eğitim Bakanlığı görevinden almıştı. 

    Yeni Sağ Partisi, 17 Eylül'de İsrail'de bu yıl ikinci kez yapılan erken genel seçimlere Yemina (Sağ) İttifakı çatısı altında katılmıştı. 

    Bennett, seçimlerde 7 sandalye kazanan Yemina'dan milletvekili olarak yeniden Meclis'e girmeyi başarmıştı.

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    Etiketler:
    İsrail Savunma Bakanlığı, Naftali Bennett, Benyamin Netanyahu, İsrail
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