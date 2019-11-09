Suriye hükümeti anayasa heyeti: Milli bir istikrarı sağladığı sürece yeni bir anayasa yapmaya açığız

Suriye Anayasa Komitesi'nde Suriye hükümetini temsil eden heyetin Eş Başkanı Ahmed Kuzbari, "Milli bir istikrarı sağladığı sürece yeni bir anayasa yapmaya açık olduğumuzu söyledik. Buraya ciddi geldik. Siyasi bir heyet değiliz" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turununa ilişkin Suriye hükümeti heyetinin Eş Başkanı Ahmed Kuzbari değerlendirmelerde bulundu.

Kuzbari düzenlediği basın toplantısında, "Milli bir istikrarı sağladığı sürece yeni bir anayasa yapmaya açık olduğumuzu söyledik. Buraya ciddi geldik. Siyasi bir heyet değiliz" dedi.

Öte yandan Kuzbari, Komite çalışmalarında ciddi bir ilerleme sağlanması için ortak bir zemine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Heyetlerden önce basın toplantısı düzenleyen BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına iyi bir başlangıç yaptıklarını, görüşmelerin genel beklentiden daha iyi geçtiğini, 25 Kasım'da tarafların yeniden bir araya geleceğini bildirmişti.