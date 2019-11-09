İran: Rusya ile kararlı izotop konusunda anlaşma yapmak üzereyiz

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran ve Rusya’nın bir iki ay içinde kararlı (radyoaktif olmayan) izotop üretimiyle ilgili sözleşme imzalayabileceğini söyledi.

Nükleer silah yapımına uygun olmayan kararlı izotoplar, endüstrideki bilimsel araştırmalarda kullanılıyor.

Kemalvendi, İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, “Kararlı izotopların üretilmesi projesi üç aşamadan oluşuyor. Bunlardan ikisi tamamlanmak üzere. Şu anda bu çalışmayla ilgili bir anlaşma hazırlama sürecindeyiz” ifadelerine yer verdi.

İran’ın kararlı izotoplar alanında Rusya’yla işbirliğine devam etmek istediğini belirten Kemalvendi sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen hafta burada bir grup Rus uzman vardı. Muhtemelen bu konuyla ilgili sözleşmeyi bir iki ay içinde imzalayacağız.”

Nükleer anlaşma kapsamında Rusya, İran’ın Fordo tesislerindeki santrifüj kaskadlarını değiştirerek kararlı izotopların üretilmesine yardımcı oluyor.

Daha önce, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Behruz Kemalvendi’nin, Tahran’ın nükleer anlaşmada yer alan Erak (Arak) ağır su reaktörüyle ilgili modernizasyondan vazgeçebileceği yönündeki açıklamalarıyla ilgili olarak, İran’dan gelen açıklamalara değil, ABD’nin anlaşmayı bozma çabalarına bakılması gerektiğini vurgulamıştı.