Peşmerge IŞİD'in gizli hücrelerine operasyon düzenledi: Çok sayıda IŞİD militanı öldürüldü

Peşmerge güçleri Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye’nin Germiyan bölgesi kırsalında IŞİD'e karşı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda IŞİD üyesi ölü ele geçirilirken, örgüte ait 7 tünel ise imha edildi.

Peşmerge kaynaklarından edinilen bilgilere göre Peşmerge güçleri Süleymaniye kentinin kırsalında yer alan Zinane, Pelkane ve Şoraw bölgesinde IŞİD'in uyuyan hücrelerine operasyon düzenlendi.

Peşmerge'ye bağlı özel Kuvvetler IŞİD’lilerin saklandığı 7 sığınağa operasyon düzenledi. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de karadan ve havadan destek verdiği operasyona 3 bin peşmerge katıldı.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Peşmerge Komutanı Halil Şirxan, dün sabah erken saatlerde Germiyan bölgesinde IŞİD'in uyuyan hücrelerine operasyon düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Operasyona Peşmerge özel birlikleri katıldı. Koalisyon güçleri de havadan destek verdi. Operasyon saatlerce sürdü. Saatlerce süren çatışmalar sonucunda 40'ı aşkın IŞİD militanı öldürüldü. Bazıları ise sağ ele geçirildi. Örgüte ait 7 tünel ise imha edildi. Zinane, Pelkane ve Şoraw bölgesinde IŞİD'in uyuyan hücrelerinin olduğunu biliyorduk. Bölge halkına zarar veriyorlardı. IŞİD Son 3 aydır bölgede 6 insanı katletmişti 5 kişiyi ise kaçırmıştı. IŞİD Saldırılar yapıp kaçıyordu. Bölgede IŞİD bitene kadar mücadele edeceğiz. Kürdistan bölgesinde örgütün uyuyan hücrelerine operasyon yapmaya devam edeceğiz."