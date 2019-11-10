Peşmerge IŞİD'in gizli hücrelerine operasyon düzenledi: Çok sayıda IŞİD militanı öldürüldü

Peşmerge'ye bağlı özel Kuvvetler IŞİD’lilerin saklandığı 7 sığınağa operasyon düzenledi. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de karadan ve havadan destek verdiği operasyona 3 bin peşmerge katıldı.
Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Peşmerge Komutanı Halil Şirxan, dün sabah erken saatlerde Germiyan bölgesinde IŞİD'in uyuyan hücrelerine operasyon düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Operasyona Peşmerge özel birlikleri katıldı. Koalisyon güçleri de havadan destek verdi. Operasyon saatlerce sürdü. Saatlerce süren çatışmalar sonucunda 40'ı aşkın IŞİD militanı öldürüldü. Bazıları ise sağ ele geçirildi. Örgüte ait 7 tünel ise imha edildi. Zinane, Pelkane ve Şoraw bölgesinde IŞİD'in uyuyan hücrelerinin olduğunu biliyorduk. Bölge halkına zarar veriyorlardı. IŞİD Son 3 aydır bölgede 6 insanı katletmişti 5 kişiyi ise kaçırmıştı. IŞİD Saldırılar yapıp kaçıyordu. Bölgede IŞİD bitene kadar mücadele edeceğiz. Kürdistan bölgesinde örgütün uyuyan hücrelerine operasyon yapmaya devam edeceğiz."
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