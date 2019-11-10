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    Irak'taki gösterilerde bilanço artıyor: 1 günde 6 kişi polis müdahalesi sonucu yaşamını yitirdi

    © AFP 2019 /
    Ortadoğu
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    Irak'ta güvenlik güçlerinin başkent Bağdat'taki Tiran ve Hıllani meydanlarına müdahalesi sonucu bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

    © REUTERS / Essam al-Sudani
    Irak protestolarında son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti
    Güvenlik güçleri, göstericilerin yoğun olarak bulunduğu Tiran ve Hıllani meydanlarındaki göstericileri göz yaşartıcı gaz bombası atarak dağıtmaya çalıştı. Her iki meydandaki göstericiler, yoğun gazdan kaçmak için cadde ve sokaklara dağıldı. Zaman zaman her iki taraf arasında arbede yaşandı. 

    Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, müdahale sırasında 3 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle bugün Bağdat'taki gösterilerde ölenlerin sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

    Göstericilerin kalesi Tahrir Meydanı'nda ise protestolar hala devam ediyor. Göstericilerin 1 Ekim'den beri doldurduğu ve bu akşam boşaltmak zorunda kaldığı Tiran Meydanı, göstericilerin kalesi kabul edilen Tahrir Meydanı'na yakın bir mesafede yer alıyor. Hıllani Meydanı ise başkentin en güvenli bölgesi ve devlet ve diplomatik misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye açılan Sinek Köprüsü'ne yakın bir konumda. 

    Tahrir Meydanı'ndaki göstericilerden Cemal Abdusselam, güvenlik güçlerinin protestoların devam ettiği tüm meydanlara müdahale ederek gösterileri bitirmeyi hedeflediğini söyledi. 

    © REUTERS / Costas Baltas/Pool
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     Öte yandan Irak Savunma Bakanlığından Yüzbaşı Kays el Mehdavi, yerel basına yaptığı açıklamada, Tahrir Meydanı'na müdahalenin gerçekleri yansıtmadığını ifade ederek "Taleplerin gerçekleşmesini sağlayacak olanlar göstericilerdir ve bizim görevimiz de Tahrir ve diğer meydanlardaki göstericileri korumaktır." dedi. 

    Irak'taki kanlı gösteriler

    Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

    Birleşmiş Milletler ve Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 280'in üzerinde gösterici, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

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    Etiketler:
    sivil kayıp, sivil ölümü, Bağdat, Polis müdahalesi, Protesto, Irak
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