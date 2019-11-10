Rusya ve İran, Buşehr'deki 2. nükleer reaktörün inşasına başladı

ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen nükleer alandaki işbirliğini sürdüren Rusya ve İran, Washington'un baskısının işbirliğini engellemeyeceğini gösteren önemli bir adım attı.

Mehr haber ajansının aktardığına göre temeli 2016 yılında atılan 2. reaktörün inşasının başlaması vesilesiyle resmi tören düzenlendi.

Törene İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Nükleer Enerji Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkan Yardımcısı Aleksandr Lokşin katıldı.

Iran starts concrete placement at 2nd unit of Bushehr nuclear plant https://t.co/rMAmhGQPfK — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) November 10, 2019

​Buşehr-1, Eylül 2011'de hizmete girmişti. Ağustos 2012'de azami üretim kapasitesine ulaşan reaktör, 1000 megavat gücünde elektrik üretebiliyor.