Irak'ta 1 ayı aşan protestoların bilançosu: 319 eylemci yaşamını yitirdi

Irak'ta bir aydan uzun bir süredir devam eden hükümet karşıtı protestolarda 319 eylemcinin yaşamını yitirdiği, 15 bininin ise yaralandığı belirtildi.

Irak Meclisi'ne bağlı İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden eylemlerde, hayatını kaybeden protestocuların sayısının 319'a, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü, Iraklı yetkililere göstericilere karşı ölümcül güç kullanılmasına son verilmesi çağrısı yapmıştı.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.