Kayıt
19:26 10 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Arap temsilcilerle birlikte

    Netanyahu: En az 6 Arap ülkesiyle sıkı ilişkilerimiz var

    Ekran görüntüsü
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 06
    Abone ol

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin, diplomatik ilişkilerde bulunmadığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı Dubai emirliğinde düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılacak olmasının Tel Aviv ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinde kaydedilen ilerlemeyi yansıttığını söyledi. 

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Netanyahu: Birçok Arap ve İslam ülkesi lideri beni kutladı
    Netanyahu haftalık olağan kabine toplantısında, son yıllarda Arap ülkeleriyle normalleşmede ilerleme kaydettiklerini belirti. En az 6 Arap ülkesiyle 'sıkı' ilişkileri olduğunu dile getiren Netanyahu, "Bugün İsrail'in 2020 Dubai Expo'ya katılmasına karar vereceğiz. Bu durum Arap devletleriyle normalleşmede kaydedilen ilerlemeyi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

    İsrail Dışişleri Bakanlığından nisanda yapılan yazılı açıklamada, sağlık, bilgi ve su teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren İsrailli firmaların, EXPO 2020 Dubai'ye katılacağı belirtilmişti.

    İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Ahronot'ta geçen hafta yayınlanan bir haberde, BAE yönetiminin 20 Ekim 2020 - 10 Nisan 2021 tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na İsrail vatandaşlarının katılmasına izin verme niyetinde olduğu kaydedilmişti.

    İsrail ile BAE arasında yakınlaşma

    İsrail ile BAE arasında diplomatik ilişkiler bulunmasa da son zamanlarda iki ülke arasında yaşanan yakınlaşma dikkati çekiyor.

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
    © Flickr / Paolo Rosa
    BAE: Türkiye’nin Suriye’ye operasyonu şiddetle kınıyoruz
    Uluslararası Judo Federasyonu tarafından BAE'nin başkent Abu Dabi'de geçen yıl ekim ayında düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nda İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin verilmişti.

    İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı başkent Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı. Turnuvayı izlemek için Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de madalya töreninde yer almıştı.

    İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de Dubai'de düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

    İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Birleşmiş Milletlerin düzenlediği bir konferansa katılmak için temmuzda Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.

    İlgili konular:

    Netanyahu: Arap dünyasıyla ilişkilerimiz iyiye gidiyor
    Netanyahu, Arap ülkeleri dışişleri bakanlarıyla İran karşıtı zirveye katılıyor
    Oğul Netanyahu, Arapları 'İspanyol işgali altındaki Kuzey Afrika topraklarını kurtarmaya' çağırdı
    Etiketler:
    Arap ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Benyamin Netanyahu, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uruguaylı dövme sanatçısı Victor Hugo Peralta ve eşi Arjantinli dövmeci Gabriela Peralta, Guinness Rekorlar kitabına 'En fazla dövmeye sahip olan evli çift' ünvanıyla girdi.
    Vücudunda 'yok artık' dedirten değişiklikler yapan insanlar
    Karikatür
    'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor'
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet