Irak'ta Sadr'dan ABD'ye 'erken seçim' resti

ABD'nin çağrısına sert bir dille karşılık veren Sadr, "ABD bir kez daha işgalci olduğunu ispatladı. Hala başkalarının işlerine müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

Sadr, Irak'ın kaderini gerçek sahibi olan halkın tayin edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Erken seçim talebinde zaten bulunduk. Ancak ABD'nin gözetiminde (seçim) olursa buna sessiz kalmayacağız".

Şii lider Sadr ayrıca ABD'nin Irak'ı; Suriye veya başka bir çatışma bölgesine dönüştürmesine de müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamada, Irak'ta haftalardır süren hükümet karşıtı gösterilerden derin endişe duyulduğu belirtilerek, hükümete protestoculara yönelik şiddete son vermesi ve erken seçime gitmesi çağrısında bulunulmuştu.