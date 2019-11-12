Irak meclisi: Anayasa değişikliği halk oylamasına sunulacak

Irak’ta geçtiğimiz aydan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoları yatıştırmaya çalışan Irak meclisi, 2005 yılında hazırlanan anayasada yapılacak değişiklikleri halk oylamasına sunacak.

Geçtiğimiz günlerde Irak meclisi tarafından kurulan anayasa değişikliği komisyonu bugün Bağdat’ta tekrar toplandı.

Ülkedeki 3 oluşumun temsilcileri, yasa uzmanları, sendika temsilcileri ve 18 parlamenterden oluşan komisyonun toplantısına başkanlık eden Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Beşir Haddad, ülkenin geçirdiği kritik dönemde atılacak bu adımın önemini vurgulayarak söz konusu değişiklikte ülkenin bütün oluşumlarının yer almasının gerektiğinin altını çizdi.

Anayasada yapılacak değişikliğin hak, özgürlük, eşitlik ve adalet temelleri ilkesi doğrultusunda olacağını kaydeden Haddad, meclis tarafından onaylanan tadilatın halk oylamasına sunulacağını söyledi.

Bağdat ve güney illerinde, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği gerekçeleriyle başlayan protesto gösterileri kısa bir süre içerisinde hükümeti düşürme protestolarına dönüştü. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim’de yeniden başladı.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ekim ayının başından bu yana 301 kişinin öldüğünü ve 15 bine yakın kişinin yaralandığını açıkladı.