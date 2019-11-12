Suriye'deki Lübnan büyükelçiliği yakınında füze saldırısı: 2 ölü 6 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Lübnan büyükelçiliği yakınlarında bir füze saldırısı gerçekleştirildi.
Suriye devlet televizyonu tarafından aktarılan habere göre, Şam'ın Daraya bölgesinde bulunan Lübnan büyükelçiliği yakınlarında gerçekleşen füze saldırısı sonucunda 2 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildi iddia edildi.
Breaking: Syrian airdefence shoot down hostile missile over Darayya in southern #Damascus while other reports saying that unidentified explosion heard in Al-Mazza district.— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) November 12, 2019
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