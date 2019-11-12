Lübnan Cumhurbaşkanı: Reformları hayata geçirecek yeni hükümet yakında kurulacak

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, "Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu"nu oluşturan'in yanı sıra ABD, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya'nın Beyrut Büyükelçileri, Çin'in Beyrut Maslahatgüzarı vebir araya geldi.

Görüşmede Avn, "Mevcut krizi çözmeye yönelik reformları hayata geçirecek Lübnan hükümeti yakında kurulacak." ifadelerini kullandı.

Yabancı diplomatlar da Lübnan'ın en kısa sürede yeni hükümetine kavuşması konusunda ülkelerinin verdiği desteği vurguladı.

'BM, Lübnan'a destek vermeye hazır'

BM Lübnan Özel Koordinatörü Kubis, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da halkın güvenini kazanacak, liyakat sahibi kişilerden müteşekkil hükümetin hızlıca kurulması çağrısı yaptı.

Halkın talepleri ve siyasi güçlerin destekleriyle kurulacak yeni hükümetin uluslararası desteğe de sahip olacağını vurgulayan Kubis, ayrıca Lübnan makamlarını, yolsuzluğu bitirme ve mali istikrarı korumak için tedbirler almaya çağırdı.

Lübnan ulusal çıkar ve birliğinin her şeyden üstün tutulması gerektiğini ifade eden Kubis, BM'nin, yolsuzlukla mücadele ve sürdürülebilir kalkınma konularında Lübnan'a destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.