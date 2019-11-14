Hayatını kaybeden gösterici için Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi

Lübnan'da çok sayıda gösterici, Halde bölgesinde dün bir askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ala Ebu Fahr için başkent Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi düzenledi.

Ebu Fahr'ın naaşını Beyrut'un merkezindeki Riyad es-Sulh Meydanı'na getiren göstericiler, burada milli marş okuyup "devrim, "özgürlük, şehadet" sloganları atarak yürüdü.

​Ebu Fahr için bugün öğle vakti cenaze merasimi düzenlenmesi bekleniyor.

ان أفضل تكريم لشهيد الثورة اللبنانية وشهيد الحزب الاشتراكي علاء ابو فخر هو في مواصلة الثورة السلمية بعيدا عن أي توتر او هيجان او فئوية حزبية ضيقة.لقد حطم الحراك كل الحواجز ووحد اللبنانيين وكان علاء في الطليعة .وغدا في يوم وداعه غطوا الساحات والطرقات بالعلم اللبناني دون سواه pic.twitter.com/A2e4muDTnk — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 13, 2019

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Öte yandan, Lübnan ordusu, eylemcinin ölümüne neden olan askerin askeri yargıya sevk edildiğini duyurdu.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstihbarat Müdürlüğü'nün, dün Halde bölgesindeki göstericilerden Ebu Fahr'ın ölümüne neden olan Asteğmen Şerbel Huceyl'i, sorgusunun ardından askeri yargıya sevk ettiği bildirildi.

إلحاقاً ببيانها السابق المتعلق بحادثة إطلاق النار في منطقة خلدة، أحالت مديرية المخابرات المعاون أول شربل عجيل على القضاء المختصّ، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق معه في الحادثة التي أدّت إلى استشهاد علاء أبو فخر.#الجيش_اللبناني #Lebanesearmyhttps://t.co/69862shEUO pic.twitter.com/rAfTQwTsuY — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 13, 2019

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Aun’ın açıklamasının ardından halk yeniden sokağa çıkmıştı

Dün akşam Cumhurbaşkanı Mişel Aun'ın, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamanın ardından halk yeniden sokağa çıkarak, ana yolları kapatmıştı.

Ebu Fahr, oğlu ve eşi de Beyrut'un güneyinde Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Halde bölgesinde yolları kapatan göstericiler arasındaydı. Eyleme rağmen bölgeden geçmek isteyen bir aracın içinden, engellemeye çalışan eylemcilerden Ebu Fahr'ın üzerine ateş edilmişti. Hastaneye kaldırılan Ebu Fahr kurtarılamamıştı.

لحظة اطلاق النار على علاء ابو فخر pic.twitter.com/bBTx9530tg — Hussein Noureddine (@HuseinNourdin) November 12, 2019

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Daha sonra ordudan yapılan açıklamada, Ebu Fahr'a ateş açan kişinin asker olduğu belirtilmişti.

‘Hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın’

Cumhurbaşkanı Mişel Aun, dünkü konuşmasında protestoculara hitaben, "Sorunların ve taleplerin ne olduğunu anladık. Yapılan hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın, harap etmeyin, resmi kurumların çalışmasına engel olmayın. Yolların kapatılması ve eğitimin aksatılması ülkeyi felç ediyor. Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler" ifadelerini kullanmıştı.