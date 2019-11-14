Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki 6. ortak devriyesi sona erdi

Türkiye ile Rusya tarafından Suriye'de 6.'sı gerçekleştirilen ortak kara devriyesinin Derbesiye bölgesinde başarıyla tamamlandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Rusya tarafından gerçekleştirilen ortak kara devriyesinin 6.'sının da başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği altıncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."

Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği altıncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.https://t.co/DRuKtbwiE9#MSB #TSK pic.twitter.com/GFNEh345zN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2019

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