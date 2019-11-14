Rus helikopterleri, ortak devriye konvoyunun güvenliğini sağlamak için Kamışlı’ya gönderildi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organı Zvezda’nın aktardığına göre, Rus ordusunun Mi-8 ve Mi-35 helikopterleri Hmeymim Üssü’nden Kamışlı havalimanına sevk edildi.

Rus askeri polisleri helikopterlerin iniş yaptığı bölgeyi kordona aldı. Sivil bir havalimanı olduğu için bölgede tüm güvenlik önlemleri alındı.

Hava Komutanı Timur Hocayev, “Askeri polislerin güvenliği için özel araçlar ve uçuşların kesintisiz gerçekleşmesi için yakıt sağlanıyor. Yaklaşık 10 araç var” dedi.

Hocayev’e göre, Kamışlı’ya sevk edilen hava güçlerinin görevi helikopterlerin aralıksız uçuş gerçekleştirmesini ve güvenliğini; ayrıca söz konusu bölgede emniyeti sağlamak.

Kamışlı’da bulunan hava güçleri arasında karadan savunma ve hava savunma sistemi, kontrol merkezi, pilotlar için tıbbi muayene ve uçuş öncesi hazırlık noktası bulunuyor.

Helikopterler Moskova ile Ankara arasında Soçi’de varılan mutabakat doğrultusunda Suriye-Türkiye sınırında karadan devriye görevi yürüten konvoyun güvenliğini sağlamak üzere bölgede uçacak.