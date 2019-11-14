ABD, Irak'tan Suriye’nin kuzeyine asker ve mühimmat gönderdi

Geçen ay Suriye’nin kuzeyinden çekilme kararı alan ancak daha sonra petrol sahalarının güvenliğini sağlamak adına bir kısım askerini Suriye'de bulunduran ABD’nin, ülkenin kuzeyine bir grup asker gönderdiği belirtildi.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre ABD, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde askeri üssünde bulunan bir grup askerini Suriye’nin kuzeyine gönderdi. Askerler ile askeri mühimmat taşıyan 25 araçtan oluşan konvoy dün akşam saatlerinde Semelka Sınır Kapısı’ndan Suriye'ye giriş yaptı.

Askeri konvoy havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemleri altında takip edildi.

Askeri konvoy Tırbespiye ve Kamışlı'nın doğusunda yer alan Himo köyündeki ABD askeri üssünde konuşlandı.

Öte yandan ABD, Derik ve Deyr ez Zor’da petrol bölgelerindeki askeri üslerine de asker ve mühimmat sevk etti.

ABD, Suriye’nin kuzeyinde petrol bölgeleri olan Deyr er Zor, Rakka, Rimelan, Çılağa, Derik ve Haseke kırsalında askerlerini bulunduruyor.