Kayıt
04:23 15 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Lübnan'da yol kapatan göstericiler

    Lübnan'da Cumhurbaşkanı Aun'ın 'Beğenmiyorsanız gidin' açıklaması sonrası gösteriler yeniden alevlendi

    © REUTERS / ANDRES MARTINEZ CASARES
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol

    Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Aun'ın salı günü yaptığı televizyon konuşmasının ardından yeniden büyüyen protestolar yol kapatma eylemleriyle devam ediyor.

    Lübnan - gösteriler
    © Sputnik / Zahra Al-amir
    Hayatını kaybeden gösterici için Beyrut'ta sembolik cenaze merasimi
    Ülkede ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına tepki olarak başlayan ve Başbakan Saad el-Hariri'nin 29 Ekim'de istifa etmesinin ardından hafifleyen gösteriler, Aun'ın "Yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler." şeklindeki ifadesinden sonra yeniden alevlendi.

    Söz konusu konuşmanın ardından başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünü de gösteri alanlarından biri haline getiren eylemciler, ülkenin birçok bölgesindeki ana yolları trafiğe kapatarak eylemlerini sürdürüyor.

    Aun'ın bahsi geçen konuşmasında dile getirdiği 'tekno-siyasi hükümet' önerisine de tepki gösteren protestocular, mevcut siyasi partilerin oluşturduğu kabinenin yerine tümüyle teknokratlardan oluşan bağımsız bir hükümet talep ediyor.

    Ölen gösterici toprağa verildi

    Bu arada önceki gece Beyrut'un güneyindeki Halde bölgesinde bir askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden protestocu Ala Ebu Fahr, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.

    "Devrim şehidi" sloganlarıyla Beyrut'un güneyindeki Eş-Şuveyfat bölgesinde defnedilen Ebu Fahr için, başkent ve diğer bölgelerdeki gösteri meydanlarında mumlar yakıldı.

    Mişel Avn - Michel Aoun
    © REUTERS / Stephane Mahe
    Lübnan Cumhurbaşkanı: Reformları hayata geçirecek yeni hükümet yakında kurulacak
    Cumhurbaşkanı Mişel Aun'ın, salı günü bir televizyon kanalına yaptığı açıklamanın ardından halk yeniden sokağa çıkarak, ana yolları kapatmıştı. Ebu Fahr da oğlu ve eşiyle yol kapatma eylemindeydi. Halde'deki eyleme rağmen bölgeden geçmek isteyen bir aracın içinden, söz konucu aracın geçişini engellemeye çalışan eylemciler arasında bulunan Ebu Fahr'ın üzerine ateş edilmişti. Hastaneye kaldırılan Ebu Fahr kurtarılamamıştı. Daha sonra ordudan yapılan açıklamada, Ebu Fahr'a ateş açan kişinin asker olduğu belirtilmişti.

    Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

    Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

    İlgili konular:

    Lübnan'da 'Protesto DJ’i', göstericileri 'tek ritimde' birleştiriyor
    ‘Lübnan Hizbullah’ı protesto dalgasının yarattığı açmazda eylemsizliğe yönelebilir’
    Suriye'deki Lübnan büyükelçiliği yakınında füze saldırısı: 2 ölü 6 yaralı
    Etiketler:
    Protesto, Mişel Aun, Lübnan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2019 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Yarışması'nda jürinin takdirine layık görülen ABD'li yarışmacı Thomas D. Mangelsen'in çalışması.
    Gülümsememek elde değil: Yılın en komik vahşi yaşam fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    İngiltere, Fransa, Almanya ve AB'den İran'a ortak çağrı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet