Lübnan'da Cumhurbaşkanı Aun'ın 'Beğenmiyorsanız gidin' açıklaması sonrası gösteriler yeniden alevlendi

Söz konusu konuşmanın ardından başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünü de gösteri alanlarından biri haline getiren eylemciler, ülkenin birçok bölgesindeki ana yolları trafiğe kapatarak eylemlerini sürdürüyor.
Aun'ın bahsi geçen konuşmasında dile getirdiği 'tekno-siyasi hükümet' önerisine de tepki gösteren protestocular, mevcut siyasi partilerin oluşturduğu kabinenin yerine tümüyle teknokratlardan oluşan bağımsız bir hükümet talep ediyor.
Ölen gösterici toprağa verildi
Bu arada önceki gece Beyrut'un güneyindeki Halde bölgesinde bir askerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden protestocu Ala Ebu Fahr, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi.
"Devrim şehidi" sloganlarıyla Beyrut'un güneyindeki Eş-Şuveyfat bölgesinde defnedilen Ebu Fahr için, başkent ve diğer bölgelerdeki gösteri meydanlarında mumlar yakıldı.
Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.
Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.
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