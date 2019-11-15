Rus askeri polisleri Suriye’de ABD’nin ayrıldığı havalimanını korumaya aldı

Gazetecilere konuşan bir kıdemli askeri polis müfettişi, Rus askeri polislerinin ABD askerlerinin terk ettiği üssün bulunduğu Kobani yakınlarındaki havalimanını korumaya aldığını söyledi.

Müfettiş “Birliğimiz havalimanı ve askeri üssün bulunduğu bölgeyi koruma altına aldı. Mayın temizleme uzmanları şimdi bölgede patlayıcı madde olup olmadığını araştırıyor. Üssün eski sahiplerinin hangi tuzak ve sürprizleri hazırlamış olabileceği bilinmiyor” dedi.

Высадку десанта на брошенном американцами аэродроме в Сирии сняли на видео https://t.co/XlbpjbeKAs pic.twitter.com/ww5hxgo1mf — РИА Новости (@rianru) November 15, 2019

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Aceleyle terk edilen üste bulunanlar, ABD askerlerinin Suriye’de uzun süre kalmayı planladığını gözler önüne seriyor. Üste konforlu konaklama sağlamak için klima ve enerji besleme sistemleri, yaklaşık 100 kişiye hizmet vermek için taşınabilir hijyen araçları, bir spor salonu, kitaplar ve film DVD’leri bulunuyor.

Yardım merkezi kurulacak

Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezi Başkanı Sergey Jmurin, dün Metras yerleşim biriminde merkezin bir birimini kurmaya başladıklarını bu birimin bölgede barışçıl yaşama dönüşü sağlamaya yönelik görevler gerçekleştireceğini ifade etti.

Diğer yandan bölgeye önümüzdeki günlerde halka yardım dağıtmak için de bir merkez kurulacak.

Halep’in kuzeyindeki Metras yerleşim birimindeki havalimanı daha önce Suriye ordusunun kontrolüne geçmişti. Pistin yakınında ise ABD’ye ait bir üs vardı. ABD, üslerine sevkiyatlar yaparken bu havalimanını kullanıyor ve buradan ılımlı muhaliflere askeri yardım gönderiyordu.

ABD askerleri çarşamba günü üssü aceleyle terk etti. Rus Hava Kuvvetleri’nin helikopterleri, üssün önceki sahiplerinin iniş pistine zarar vermemesi için bölgeye sevk edildi. Ancak ABD güçleri yine de ayrılırken hasarlara neden oldu.