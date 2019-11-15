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13:56 15 Kasım 2019
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    YPG- DSG

    Esad: Kürt güçleri orduya katmaya hazırız ancak ret cevabı aldık

    © AP Photo / Felipe Dana
    Ortadoğu
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    Kürt güçlere Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etmeyi önerdiklerini söyleyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kürt milisleri Suriye ordusuna kabul etmeye hazır olduklarını ancak ret cevabı aldıklarını ifade etti.

    Sputnik ve Rossiya 24'e demeç veren Beşar Esad, 22 Ekim'de Rusya ile Türkiye arasında mutabakat yapılmasının ardından Suriye Savunma Bakanlığı'nın YPG üyelerini bölgenin özelliklerini dikkate alan programlar dahilinde ordu saflarına katmaya hazır olduğunu resmen açıkladığını anımsattı.

    "Ancak resmi olduğunu düşündüğümüz yanıta göre Kürt güçler, şu anda Suriye ordusuna katılmaya hazır değil ve bu bölgelerdeki silahları elde tutma niyetindeler" diyen Esad, "Şu anda Suriye-Rusya işbirliği kapsamında, Kürt güçlerin orduya katılmasının ve Türk işgalcilere karşı ortak mücadelenin bu unsurların eylemleri nedeniyle kaybedilen Suriye'nin kuzeyindeki toprakları geri almak için doğru tutum olacağı konusunda Kürt güçleri ikna etmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

    'Çekilme tümüyle tamamlanmadı ancak tamamlanması bekleniyor'

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © Sputnik / Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
    Esad: Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki eylemleri etnik çatışmaya yol açabilir
    Esad, Rus-Türk mutabakatında öngörülen Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin çekilmesinin henüz tamamlanmadığını, ancak tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

    'Kürt güçler, Türkiye'ye hayalini kurduğu planı gerçekleştirme fırsatı sundu'

    Bu grupların Arap-Kürt olduğunu ancak yönetimlerinin Kürt olduğunu kaydeden Esad, "Güçlerini oradan çekmeleri gerekiyor, zira Türkiye'ye krizin başından beri hayalini kurdukları planlarını gerçekleştirme fırsatı sundular. Çekilmenin gerçekleşme durumuna bakacak olursak, YPG çekilmeyi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Çekilme bazı bölgelerde yapılıyor ancak tümüyle gerçekleştirilmedi. Bunun gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tür süreçler hemen olmuyor" diye konuştu.

    Esad, mutabakatın tamamen uygulanması için Rusya'yla işbirliği yaptıklarını, mutabakat uygulamaya koyulduktan sonra Türklere kesinlikle "Haydi, güçlerinizi çekin" diyeceklerini ifade etti.

    'Federasyondan ancak Araplar söz edebilir'

    Esad, Suriye'nin kuzeyinde federasyon kurulmasından ancak Arapların söz edebileceğini, zira bu bölgelerde Kürt çoğunluğun bulunmadığını söyledi.

    Kürtlerin büyük bölümünün Suriye'de on yıllardır sorunsuz bir şekilde yaşadığını anlatan Esad, "Ayrılıkçı fikirler, bazı siyasi anlamda radikal gruplarda görülüyor. Bu fikirlerden bazıları Kürtlerin yönetiminde federasyon ve özerklik kurulmasıyla ilişkili. Daha önce söylediğim gibi, Suriye'nin kuzeydoğusu bir Arap bölgesi. Eğer birileri federasyon kurma hakkında konuşuyorsa, bunlar Araplardır zira onlar o bölgede çoğunluk durumunda, bu aşikâr" ifadelerini kullandı.

    Esad, Suriye'deki durumun bu yönüyle Irak'ın kuzeyindeki ve Türkiye'nin güneydoğusundaki durumdan farklı olduğunu sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    YPG, ordu, Kürt güçler, Beşar Esad, Türkiye, Suriye
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