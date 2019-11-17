İran İçişleri Bakanı Fazli: Gösteriler sürerse, güvenlik güçleri gerekli adımları atmak zorunda kalacak

Okullar tatil edildi
Ülkenin neredeyse tamamına yayılan gösterilerde birçok banka şubesi, benzin istasyonu, kamu binası ve polis aracı ateşe verilirken öfkeli kalabalıklar hükümet karşıtı sloganlar attı. Başkent Tahran ve Kerec'deki gösteriler nedeniyle yollar trafiğe kapatılırken Tahran, Şiraz, İsfahan, Kirmanşah, Hürremşehr, Kerec, Abadan ve Hürremşehr'de okullar tatil edildi.
'Güvenlik güçleri şu ana kadar soğukkanlılığını korudu'
Bu arada İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, göstericilerin bazı şehirlerdeki protestolarının ciddi sorunlar meydana getirdiğini buna karşılık güvenlik güçlerinin şu ana kadar soğukkanlılığını koruduğunu söyledi.
Gösterilerin barışçıl yapılması ve olaysız bitmesi için güvenlik güçlerinin üzerine düşeni yerine getirdiğini savunan Fazli, bazı kentlerde kamu binalarına, hastanelere, halkın ve devletin malına zarar verildiğini ve düzeni bozan eylemlerde bulunulduğunu ifade etti. Fazli, gösteriler nedeniyle şehir içi ve şehirler arası trafikte ciddi aksamalar yaşandığını ve dile getiren Fazli, bazı vatandaşların 8 saat trafikte mahsur kaldığını dile getirdi.
'Göstericilerin uyarıları dikkate almasını diliyorum'
Fazli, göstericilere gerekli uyarıların yapıldığına işaret ederek, "Şimdiye kadar müdahale etmekten sakınan güvenlik güçleri, gösterilerin bu şekilde devam etmesi halinde düzeni sağlamak için gerekli adımları atmak zorunda kalacaktır. Tespit edilen kişilerle ilgili yargı da konuya müdahil olacaktır. Göstericilerin uyarıları dikkate almasını diliyorum." diye konuştu.
Öte yandan olaylarda ölü ve yaralı sayısıyla ilgili İran muhalifi basın ve yabancı medya organlarında bazı iddialar ortaya atılırken resmi makamlar şu ana kadar Kirman'a bağlı Sircan kentinde bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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