Irak’ta Sadr’ın 'grev' çağrısı üzerine 4 kentte tatil ilan edildi

Şii siyasi ve dini lider Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Fırsat kaçırılırsa vatan kaybolur. Vatanım çalışmaktan daha önemlidir" ifadelerini kullanarak pazar günü devlet memurlarının gönüllü olarak genel greve gitmesi çağrısında bulundu.
Sadr, greve sağlık sektörünün dahil olmadığını da belirtti.
Irak’ta sosyal medyada Sadr’ın bu çağrısına destek veren paylaşımlarda bulunuldu.
Irak’ın başkenti Bağdat, orta ve güney kentlerinde 25 Ekim’de işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle yeniden alevlenen hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.
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