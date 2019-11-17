Pompeo'dan İran'daki protestoculara destek: ABD sizin yanınızda

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da akaryakıt zammı sonrası başlayan protestolarla ilgili, "ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır" mesajını paylaştı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Pompeo 1.5 yıl önce yayınladığı mesajı hatırlatarak, "İran halkına bir buçuk yıl önce söylediğim gibi ABD sizinle” ifadelerini kullandı.

As I said to the people of Iran almost a year and a half ago: The United States is with you. https://t.co/D972wPyLxm — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 16, 2019

​Pompeo 1.5 yıl önce hem Farsça hem de İngilizce yayımladığı mesajda, "İran halkı hükümetlerinin 40 yıl süren zorbalığına ve suistimallerine karşı sessiz kalmıyor. Biz de sessiz kalmayacağız.

İran halkına bir mesajım var:

ABD sizi duyuyor, destekliyor ve sizinleyiz“ demişti.