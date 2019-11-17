İran'da benzin zammı protestolarında yaklaşık 1000 gözaltı

Fars Haber Ajansı'na göre,Tahran, Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd, Kirman ve Kereç başta olmak üzere ülke genelinde 1080 noktada gösteri düzenlendi. 100'den fazla banka ve 50'den fazla dükkan ateşe verildi, yaklaşık 1000 eylemci emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Ölü ve yaralılar var

Birçok kentte meydana gelen olaylarda göstericiler ve emniyet görevlilerinden ölü ve yararlılar bulunduğu iddialar arasında.

Daha önce İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA, Kirman eyaletine bağlı Sircan şehrinde benzin zammı protestolarında 1 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

ISNA'ya konuşan Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi, dün gece kentte gösterilerin barışçıl şekilde başladığını, fakat bir grubun gösterileri provoke etmeye çalıştığını ve bir benzin istasyonunu tahrip ettiğini, ana akaryakıt depolarına ulaşıp ateşe verme girişimleri karşısında güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini anlatmıştı.

"Ne yazık ki bir kişi, bu olaylar sırasında hayatını kaybetti. Bu sırada birkaç kişi de yaralandı" diyen Sircan Valisi Mahmudabadi, ölüm ve yaralanma nedenlerinin soruşturulduunu belirtip şöyle konuşmuştu:

"Güvenlik güçlerinin hiçbiri doğrudan ateş etme emri almadı, ancak hassas akaryakıt depolarını korumak amacıyla havaya ateş açma talimatı almışlardı ve bunu da yaptılar."

Tebriz Üniversitesi öğrencileri de katıldı

Öte yandan ISNA'ya göre, Tebriz Üniversitesi kampüsünde toplanan yüzlerce öğrenci gösteri düzenleyerek benzin zammını protesto etti.

Öğrenciler sloganlarla ülkedeki ekonomik sorunlar ve yolsuzlukları eleştirirken, "Zamma hayır" pankartları taşıdı.

Tahran Büyük Çarşısı'nda kepenkler kapalı

Başkent Tahran'ın önde gelen ticaret merkezlerinden Tahran Büyük Çarşısı'nda bazı esnaf bugün de kepenklerini açmadı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Tahran Çarşısı Esnaf Birliği Başkanı Ahmed Kerimi İsfahani, piyasanın güvenlik ve istikrarı sağlanmadan kepenklerini açmayacaklarını söyledi.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) 1500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1.5 lira) çıkarılmıştı.