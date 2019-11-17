Ruhani, benzin zammı mağdurlarına yardım kararnamesi imzaladı

İran benzin zammı protestolarıyla çalkalanırken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani çareyi zam nedeniyle mağdur olan vatandaşlara tazminat ödemesini öngören bir kararname imzalamakta aradı.

El Arabiya kanalının haberine göre, cumadan beri İran çapında protestolara yol açan akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle mağdur olan vatandaşlara tazminat ödemesi öngören bir kararname bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından imzalandı.

“Akaryakıt fiyatlarının artmasından zarar gören kişilere maddi yardım yapılması konusunda kararname imzaladım” açıklamasında bulunan Ruhani, ‘devlet mali desteği kapsamındaki ödemelere yarından itibaren başlanacağını’ duyurdu.

Kararname imzalamadan önce İran Cumhurbaşkanı zammı savunmuştu.

'Halkın çıkarları için, vatandaşlara yardım amacıyla zam'

4 yıldır benzine zam yapmadıklarını hatırlatan Ruhani, artışın halkın menfaatleri doğrultusunda ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını savunmuştu.

Ekonomik krize rağmen hükümetin artıştan kazanç elde etmeyi amaçlamadığını dile getiren Ruhani, tüm gelirin 60 milyon kişiye dağıtılacağından söz etmişti.

Iran's reformist paper Seday-e Eslahat prints the hashtag #Resign on its front page. Headline reads: "Hear the Voices of People Protesting the Price of Gas & Economic Pressure: People Have Lost Their Hope in Rouhani and Await His Resignation." #Iran #IranProtests #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/EiqcirDHfW — Reza H. Akbari (@rezahakbari) November 16, 2019

Geliri petrolden kaynaklanan ülkede benzin sübvansiyonu

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1.5 TL) çıkartılmıştı.

Donald Trump'ın Başkan seçilmesinin ardından yeniden ABD yaptırımlarının kıskacına giren ve dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri olmasına rağmen petrol satması engellenen İran, araç başına ayda 60 litre benzine devlet sübvansiyonu sağlıyor.