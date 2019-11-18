Gösterilerin hedefindeki Irak hükümeti, seçim sistemine ilişkin yasa tasarıları üzerinde çalışıyor

Irak'ın resmi haber ajansı INA'da yer alan habere göre, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Basın Ofisi Sözcüsü Asife Musa, genel seçimlerle ilgili tasarının hükümetteki üst düzey yetkililerin Temsilciler Meclisi seçimlerinde aday olmasını engellediğini belirtti.

Tasarıya göre söz konusu yetkililerin görevlerinden ayrıldıktan sonra aday olabilmeleri için en az iki yıl geçmesi gerektiğini kaydeden Musa, ayrıca milletvekilliğine seçilenlerin de bakanlık veya bakanlık derecesindeki görevlere getirilemeyeceğini ifade etti.

Musa, tasarının ayrıca milletvekili sayısının 329'dan 251'e, seçilme yaşının da 30'dan 25'e düşürülmesini öngördüğünü söyledi.

Seçim Komisyonu yasa tasarısı

Seçim Komisyonu hakkındaki yeni yasa tasarısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Musa, tasarının seçim komisyonlarının siyasi etkilerden bağımsız hale getirilmesini içerdiğini vurguladı.

Musa, bu bağımsızlığın komisyonların oluşturulması için belirli mekanizmalar benimsenmesi ve komisyonlara yüksek yargı kurumu, akademik camia gibi farklı iş kollarından isimlerin getirilmesiyle sağlanacağını belirtti.

Tasarıyla Seçim Komisyonunun Temcilciler Meclisi ve Bakanlar Kurulunun denetiminden çıkacağını kaydeden Musa, komisyondaki genel müdürlerinin komisyonun kendi iç mekanizması yoluyla seçileceğinin altını çizdi. Musa, ayrıca tasarının müdür sayısını da 38'den 7'ye düşürmeyi öngördüğüne işaret etti.

Yasa tasarısının komisyonun seçim verilerini duyurma ve sonuçları açıklamada hızlı davranmasını da içerdiğine dikkati çeken Musa, iki yasa tasarısının da göstericilerin taleplerini karşıladığını söyledi.

Irak hükümeti, 12 Kasım'da genel seçim ve seçim komisyonuna ilişkin iki yasa tasarısını onaylamış, tasarıların görüşülmesi ve karara bağlanması için meclise sunmuştu.

Göstericiler, iktidar partilerine hizmet ettikleri gerekçesiyle yerel ve genel seçimleri düzenleyen yasaları da eleştiriyor.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 319'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.