‘Tahran, ABD’nin İran’daki protestolarla ilgili açıklamalarını ülkenin iç işlerine müdahale olarak görüyor’

Musevi, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un, ABD’nin İranlı yetkilileri ülkedeki protestolar ortamında Internet’i kapatmaya çalıştığı için kınadığı ve ‘acı çeken İran halkını’ desteklediği şeklindeki açıklamalarına İran Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan açıklamayla yanıt verdi.

Açıklamaya göre Musevi, “Yüce İran halkı bu tür açıklamaların, herhangi bir samimi duygu içermeyen ikiyüzlü açıklamalar olduğunu çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

Musevi ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İran’daki protestolarla ilgili açıklamalarını kınadı ve ‘ülkenin iç işlerine müdahale’ olarak niteledi.

Bu arada bugün bir kez daha İran’a yönelik eleştiride bulunan Ortagus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hükümetinden sorumluluk ve şeffaflık talep eden İran halkı ile dayanışma içindeyiz. İran, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşması çerçevesindeki yaptırımların hafifletilmesinden elde ettiği milyarlarca doları okul ya da hastane inşa etmek için değil, tüm Ortadoğu’daki terörist uzantılarını finanse etmek için kullandı” ifadelerini paylaştı.

Söz konusu açıklamayı da yanıtlayan Musevi, “ABD’nin ekonomik terörizminin baskısı altında bulunan halkla dayanışma içinde olduklarını ifade etmeleri ilginç” ifadelerini kullandı.