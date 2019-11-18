Çavuşoğlu: Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden açıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Irak'ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz'' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçe teklifi görüşülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sunum konuşması sırasında birçok konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Barış Pınar Harekatı'nın başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlasının geri döndüğünü belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Dışişleri Bakanlııı’nın 2020 yılı bütçe teklifi görüşülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sunum konuşması ile başlayacak olan komisyon toplantısına üyeler dışındaki milletvekillerinden ve basından büyük ilgi var. pic.twitter.com/E7fLeuUwSE — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) November 18, 2019

‘110’dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınır dışı edildi’

"Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110’dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınır dışı edildi” diyen Çavuşoğlu, “38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı’na devredildi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110’dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınırdışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı’na devredildi. pic.twitter.com/t5uRfmMigZ — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) November 18, 2019

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​Bakan Çavuşoğlu, Irak’ın tüm kesimlerine ulaşma hedefi doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarının yeniden faaliyete geçirileceğini de ifade etti.

'Kobani'nin iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik'

Çavuşoğlu, DSG komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ABD ve Almanya’ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine ise ''Adı geçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz" diye konuştu.

İran'daki olaylarla ilgili da konuşan Çavuşoğlu, "Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız’

Çavuşoğlu, ""Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağımızı sizler huzurunda vurgulamak isterim"" dedi.