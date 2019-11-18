Suriye ordusu, ülkenin en büyük ikinci hidroelektrik santralinin kontrolünü ele aldı

Rusya’nın Suriye’deki güçlerinin sözcüsü Boris Fomiçev, Suriye’nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali olan Halep’teki Teşrin santralinin Şam’ın kontrolüne geçtiğini söyledi.

Fomiçev, Teşrin hidroelektrik santralinin Suriye ordusunun kontrolüne geçtiğini ifade etti.

Fomiçev, “Suriye halkının çabaları ve cesurluğu sayesinde santralin kontrolü ele alındı. Çalışmalar başlatıldı, santral Halep ve Rakka’ya elektrik sağlıyor. İnsanlar huzurlu bir şekilde çalışıyor, terör burada yok” dedi.

Fomiçev, bugün itibariyle Rus askeri polislerinin söz konusu önemli noktanın çevresinde devriyeye başlayacağını da aktardı.

Yaklaşık 20 yıl önce Rus ve Suriyeli mühendislerce inşa edilen 630 megawatt gücündeki santral, daha önce IŞİD’in kontrolündeydi.