İran Devrim Muhafızları'ndan devam eden protestolara karşı sert uyarı

İran Devrim Muhafızları, benzin zamlarına tepki olarak başlayan hükümet karşıtı protestolara son verilmemesi halinde ‘kararlı bir şekilde harekete geçeceklerini’ duyurdu.

Ülke genelinde pek çok şehirde devam eden protestoların sona ermesi için çağrıda bulunan İran Devrim Muhafızları, “Halkın barışını ve güvenliğini bozmaya yönelik devam eden herhangi bir harekete karşılık gerektiği takdirde kararlı ve devrimci adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

Devlet medyası tarafından duyurulan bu açıklama, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli’nin, “Gösteriler sürerse, güvenlik güçleri gerekli adımları atmak zorunda kalacak” şeklindeki çıkışından sonra geldi.

İran'daki protestolar benzin fiyatlarına beklenmedik şekilde en az yüzde 50 zam yapılması ve daha ucuz fiyata benzin satışına kota konması üzerine cuma günü başladı.

Başkent Tahran dışında Kirmanşah, İsfahan, Tebriz, Şiraz, Kerec, Yezd, Buşehr ve Sari kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi; pek çok yerde kamu binaları ateşe verildi.

Sürücüler trafikte kontak kapatarak hükümeti protesto ederken, hayat pahalılığına tepki gösteren üniversite öğrencileri de gösterilere destek verdi.

Tahran'ın önde gelen ticaret merkezlerinden Tahran Büyük Çarşısı'nda bazı esnaflar da kepenklerini açmadı.

Protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edilirken, gösterilerde şu ana kadar en az iki kişi yaşamını yitirdi ve bin kişi de gözaltına alındı.