Irak istihbarat şefi el Ellak: IŞİD yöneticileri Türkiye'ye kaçtıktan sonra yeni saldırı hazırlığına başladı

Irak'ın askeri istihbarat şefi Korgeneral Saad el Ellak, Suriye'den Türkiye'ye kaçan IŞİD'in bazı üstü düzey yöneticilerinin yeni saldırılar planladıklarını söyledi. El Ellak, "IŞİD yöneticileri Türkiye'ye kaçtıktan sonra yeni saldırı hazırlığına başladı. Bu kişilerin dosyalarını Ankara'ya ilettik" dedi.

Irak'ın askeri istihbarat şefi Korgeneral Saad el Ellak, CNN International'a verdiği röportajda IŞİD'in 'kasası' konumundaki bazı yöneticilerin Türkiye'ye kaçtıklarını ve örgütün bu kişiler aracılığıyla yeni saldırılar planladığını söyledi.

Irak’ın dokuz üst düzey IŞİD yöneticisi hakkında Türkiye’ye dosya gönderdiğini belirten el Ellak "Bu kişilerin hala büyük miktarda mali kaynağa erişimi var. Yeni üye toplamanın yanı sıra büyük çaplı saldırılar planlıyorlar" diye konuştu.

Olası bir felaketin önlenebilmesi için uluslararsı bir çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Iraklı istihbarat şefi, "Kampları terk edip ülkelerine geri dönebiliyorlar ve böylece Avrupa, Asya ve Kuzeybatı Afrika gibi ülkelerde büyük tehlike arz ediyorlar" dedi.

Senior members of ISIS are plotting mass prison breaks and a resurgence of terror after taking refuge in Turkey, according to the head of Iraqi Military Intelligence. https://t.co/YOkIsKAFur — CNN (@CNN) November 18, 2019

​'Gaziantep'e kaçtılar'

El Ellak, örgütte 'emir' olarak adlandırılan bu üst düzey IŞİD yöneticilerinin Suriye - Al-Baghuz'da bulunan kamplardan kaçarak sınırdaki kaçakçılara yüklü miktarlarda rüşvet verip gizlice Gaziantep'e kaçtıklarını söyledi ve ekledi:

"Şu anda Türkiye'de bulunan IŞİD'liler, yeni üyelerin örgüte katılmasını sağlamakta kilit rol oynuyor."

'Operasyonlarının adı 'parmaklıkları yık'

El Ellak, örgüt üyeleri arasındaki konuşmalardan, Suriye ve Irak'taki hapishanelerde tutulan IŞİD'lileri kaçırmak için hapislere baskın planladıklarının anlaşıldığını söyledi. Iraklı komutan, IŞİD'in hapishanelere baskın planına 'Parmaklıkları Yık' kod adını verdiğini ifade etti.

'Örgütün en iyi bombacıları'

El Allak, Ankara'ya dosyaları gönderilen IŞİD'liler arasında 'örgütün bugüne kadarki en iyi bombacıları' olarak anılan, Abdullah Fathi ve Hüseyin Farhan Asleni el Cumali'nin de bulunduğunu belirtti.

CNN, Türk yetkililerin konuyla ilgili araştırmaların sürdüğünü söylediklerini belirtti.

Nadiren özel röportajlar verdiği bilinen El Allak ayrıca, "Eğer IŞİD yeni üye kazanmakta ve kontrolü tekrar geri sağlamakta başarılı olursa bu tüm dünya için 'felaket' olur" diye konuştu.

Suriye'deki IŞİD kamplarında yabancı uyruklularda dahil olmak üzere 10 bin IŞİD'li var. Çevre kamplarda ise bu IŞİD'lilerin eşleri ve çocuklarından oluşan 70 bin kişilik bir kamp bulunduğu biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin İdlib vilayetinde IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yi öldürdüklerine dair açıklamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok daha önce Suriye'de Bağdadi'nin hanımı, kız kardeşi, eniştesini yakaladıklarını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ''Yakalananları kendi ülkelerine geri göndereceğiz. Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz'' demişti. Avrupa ülkelerinin çoğu ise vatandaşları olan IŞİD üyelerini ülkelerinde yargılamayı reddediyor.