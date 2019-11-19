Irak İçişleri Bakanlığı: Teyakkuz durumu sona erdi

Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gösteriler nedeniyle uygulanan 'yüksek teyakkuz durumuna' son verildiği duyuruldu.

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede devam eden gösteriler nedeniyle yaklaşık bir aydır uygulanan 'yüksek teyakkuz durumuna' son verildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yasin Tahir el-Yasir'in talimatıyla, 24 Ekim'den bu yana uygulamaya konulan yüksek teyakkuz durumunun bitirildiği ifade edildi.

Açıklamada, kararın, güvenlik konusunda ilerleme kaydedilmesi sonucu alındığı aktarıldı.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.