Netanyahu'dan Gantz'a çağrı: Birlik hükümetini kuralım ve Ürdün Vadisi'ni ilhak edelim

İsrail'de eylül ayında düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından taraflar arasındaki uzlaşmazlık nedeniyle koalisyon hükümeti kurulamamıştı.

Mevcut Başbakan ve Likud partisi lideri Benyamin Netanyahu, baş rakibi ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ve Evimiz İsrail partisi lideri Avigdor Lieberman'a siyasi krizin çözülmesi yönünde ilk çağrıyı yaparak 'birlik hükümeti' kurulması teklifinde bulunduğunu bildirdi.

Netanyahu, video mesajında "İsrail'i güvende tutacak ve Ürdün Vadisi'ni ilhak edecek geniş bir birlik hükümeti kurmak için Gantz ve Lieberman'a çağrıda bulundum" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, bu akşam Gantz ile koalisyon görüşmelerinde bulunması bekleniyordu.

Netanyahu and Gantz are meeting now - Netanyahu released the video right before, which, let’s face it, is not a sign of negotiating in good faith. — Lahav Harkov (@LahavHarkov) November 19, 2019

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, dünkü açıklamasında ülkesinin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini artık 'uluslararası hukuka aykırı olarak görmediğini' söylemişti.