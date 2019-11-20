İsrail'den İran'a: Dikkat edin, biz Suudi Arabistan değiliz

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, ülkesinin 'Suudi Arabistan olmadığını' ve İran'a karşı bir yıpratma savaşına girmeyeceğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Golan'a Suriye'den 4 füze atışı yapılmasına ilişkin açıklamada bulunarak saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre Katz, İsrail'in 'saldırının tekrarlanmasına izin vermeyeceğini' belirterek, ülkesinin sınırlarındaki tehditlerden endişe duyduğunu dile getirdi.

Katz, açıklamasında "İsrail devleti, kendi politikasına göre hareket etmeye devam edecek. Bu politika, İran'ın bölgede varlığını tesis etmesini engellemek için var" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a karşı bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğini ifade eden Katz, "Dikkat edin, biz Suudi Arabistan değiliz" diye ekledi.

İsrail'in bölgedeki İran karşıtı eylemlerinin meyvesini verdiğini kaydeden bakan, 'İran tehdidinin' şuan birkaç yıl önceye göre daha düşük olduğunu vurguladı.

Katz, İran'ın ABD yaptırımları ve İsrail'in saldırgan tutumu sayesinde saldırı girişiminde bulunamadığını söyleyerek "Size söylüyorum, İran Amerikan yaptırımlarından çok acı çekiyor" dedi.

Diğer yandan Katz, İran'daki hükümet karşıtı protestoları desteklediklerini yineleyerek İsrail'in, İran'ın iç meselelerine müdahale edebilecek bir 'süper güç olmadığını' söyledi.