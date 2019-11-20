BAE: Rusya ile ortak uydu üretimi konusunu görüşüyoruz

BAE’nin, Rusya ile ortak uyduların üretimi ve bunların Rusya topraklarından fırlatılması konusunda görüşmeler yaptığı bildirildi.

BAE Uzay Ajansı Uzay Misyonları Direktörü Halid El Haşemi, Dubai Havacılık Fuarı’nda (Dubai Air Show) Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Uydu üretimi ve sensör sistemleri alımının yanı sıra bu uyduların Rusya topraklarından fırlatılması konusunda Rus şirketleriyle görüşmeler yürütüyoruz. Müzakereler devam ediyor ve yakın gelecekte Rusya ile uzay uçuşları dışında, uzayla bağlantılı diğer alanlarda da işbirliği yapmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

El Haşemi, BAE Uzay Ajansı ve Rus şirketleri temsilcileri arasında daha önce başlayan görüşmelerin Dubai Havacılık Fuarı kapsamında da sürdüğünü kaydetti.