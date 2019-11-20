İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye ordusu ve 'ülkedeki konuşlu İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün onlarca askeri hedefini vurduğunu belirtti.

Adraee, savaş uçaklarının kara-hava füze rampaları, askeri komutanlıklar, askeri üsler ve silah depolarını vurduğuna vurgu yaparak, söz konusu hava saldırılarının dün Suriye'den İsrail bölgelerine atılan roketlere karşılık olarak yapıldığını kaydetti.

#عاجل يبقى #جيش_الدفاع جاهزًا لمختلف السيناريوهات وسيستمر بالعمل من أجل أمن مواطني دولة #إسرائيل طالما تطلّب الأمر ذلك.



يجب الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية التي سيتم منحها إن نطلب الأمر — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 20, 2019

Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise, İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam çevresindeki bazı noktaları hedef aldığını duyurarak, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve 'yoğun' saldırıyı püskürttüğünü bildirdi.

Haberde, İsrail savaş uçaklarına karşılık verildiği aktarılarak düşman saldırılarının yol açtığı hasarın tespit çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

#عاجل || #سانا ..

المصدر : وعلى الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها، وما يزال العمل مستمراً لتدقيق الموقف بشكل واضح، وتحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان. — سانا عاجل (@SanaAjel) November 20, 2019

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, salı sabahı Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine 4 roket fırlatıldığı, atılan roketlerin İsrail'e ait hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, sabah erken saatlerde Suriye'den atılan roketler nedeniyle Golan Tepeleri'nde sirenler çaldığı belirtilmişti.