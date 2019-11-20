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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Halk tarihi sınavdan başı dik çıktı

    © AP Photo /
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki petrol zammı protestolarına ilişkin, "İran halkı bir başka tarihi sınavdan daha başı dik çıkarak, düşmanın değirmenine su taşınmasına izin vermeyeceğini ortaya koydu" dedi.

    İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülke genelinde düzenlenen ve ölüm ve yaralanmalara yol açan gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Protestolara neden olan benzin zammının orta ve dar gelirli ailelerin akaryakıt yardımlarından daha fazla yararlanması için yapıldığını dile getiren Ruhani, "Halkımız asıl hedefimizin enerji temini konusunda ülkenin kendine yeterli hale gelmesi olduğunun bilincindedir. Bu sayede dışarıya muhtaç olmayalım, iç üretimle ihtiyacımız olan enerjiyi doğru bir şekilde harcayalım ve aynı şekilde toplumda adaleti sağlayalım" diye konuştu.

    Ülke dışından organize edildiğini iddia ettiği eylemlerin halkın bilinç ve sağduyusu sayesinde başarısız olduğunu söyleyen Ruhani, "İran halkı bir başka tarihi sınavdan daha başı dik çıkarak, ekonomik sorunlara rağmen düşmanın değirmenine su taşınmasına izin vermeyeceğini ortaya koydu" dedi. 

    İran'da benzin zammı nedeniyle devam eden protestolarda başkent Tahran'ın giriş-çıkış yolları göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı. 
    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    Ruhani, "Küçük bir grup, vatan ve milli menfaatlerimize karşı girişimde bulundu. Huzursuzluk, düşmanın ülkede güvensizlik oluşturma planıydı ancak halk onlara karşı tam bir zafer kazandı" değerlendirmesinde bulundu.

    İran halkına teşekkür eden Ruhani, "Şimdi halkın sorunlarını azaltmak için daha fazla hizmet etme ve çaba gösterme sırası bizde" ifadesini kullandı.

    Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, gösteriler önceki günlere göre azalırken internet yasağı ve medya kısıtlaması nedeniyle gösterilerin boyutu hakkında sağlıklı bilgi alınamıyor.

    Öte yandan dün ülkenin bazı kentlerinde hükümeti destekleyen gruplar tarafından eylemcilere karşı gösteriler düzenlendi.  

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    ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine yapılan zammın ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

    Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binaları tahrip edildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internete erişimi engelledi. 

    İran hükümeti halkın tepkisini dindirmek için benzin zammından elde edilen gelirin tamamını, sosyal yardıma muhtaç 18 milyon aileye dağıtacağını duyurdu.

    Yetkililer şu ana kadar olaylar sonucunda 5 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklarken, gösterilerle ilgili yaklaşık bin 500 kişi de gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü tarafından dün yapılan açıklamada ise olaylar sırasında 21 kentte en az 106 kişinin hayatını kaybettiği ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi.

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    Etiketler:
    Protesto, Hasan Ruhani, İran, Tahran
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