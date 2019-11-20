Suriye’nin kuzeyinde kurulan yardım dağıtım noktaları çalışmaya başladı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlatırma Merkezi görevlileri, Suriye’nin kuzeyi ve kuzey-doğu bölgelerinde kurulan birkaç insani yardım noktasının çalışmaya başladığını duyurdu.

Yardım dağıtım noktaları, Halep’le bağlantıları kesilen şehir ve küçük yerleşim birimlerinde faaliyet göstermeye başladı. Yardım noktalarının çalışmalarına yönelik provokasyonların önüne geçmek için, Rus Havva Kuvvetlerine ait helikopterler de havadan destek verdi. Aynı anda, askeri polisler de yerleşim birimlerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Habla Derneği Başkanı Fazıl Yunus Bahreb gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinin açlık sınırında yaşadıklarını belirterek Rusya’ya yardımlarından dolayı teşekkür etti:

“Rusya’ya bu kadar zor bir durumda olduğumuz bir zamanda destek verdiği için minettarız! Militanların tehditlerine maruz kalıyorduk. Şimdi kendimizi güvende hissediyoruz, bir süre önce burada bir köprü inşa edildi ve ailelerimiz birleşti. Şimdi de yardım noktaları kurdular, bunu beklemiyorduk doğrusu, teşekkürler!”

Buranın uzun süre militanların kalesi durumunda olduğunu belirten bölge sakinleri, militanların geceyi geçirmek için evlere girdiklerini ve ev sahiplerini öldürdüklerini, bu yüzden insanların evlerini bırakıp kaçtıklarını, döndüklerinde ise yağmalanmış olarak bulduklarını kaydetti.

İnsani yardım dağıtım noktaları beş saat süreyle açık tutuluyor. Ancak içlerinde un, pirinç, süt tozu ve çay gibi gıda maddelerinin bulunduğu üç bin paket iki üç saatte tükeniyor.

Yerel yöneticiler, sadece Kobani’de halkın yüzde 70’inin sosyal destek merkezinin açılışına katıldığını bildirdi. İnsani yardım noktalarından dağıtımın düzenli olarak yapılmasının planlandığı belirtildi.